  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti
Takip Et

Bakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti
Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve aynı zamanda Suriye Özel Temsilcisi olan Tom Barrack ile Ankara’da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin basına kapalı şekilde gerçekleştirildiği belirtildi. Kabulden yalnızca fotoğraf paylaşıldı.

Ateşkes gündemi öne çıktı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack dün de İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntülere yer verilen paylaşımda, içeriğe ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Barrack'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e geleceği aktarılmıştı.

 

Rusya’da okulda bıçaklı saldırıda bir ilkokul öğrencisi hayatını kaybettiRusya’da okulda bıçaklı saldırıda bir ilkokul öğrencisi hayatını kaybettiDünya

 

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında gerekçeli karar açıklandıGazeteci Fatih Altaylı hakkında gerekçeli karar açıklandıGündem

 