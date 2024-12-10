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Bakan Fidan açıkladı: Şartlar oluşursa büyükelçilik açılabilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şartların oluşması halinde Suriye'nin başkenti Şam'da büyükelçilik açılabileceğini söyledi.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan açıkladı: Şartlar oluşursa büyükelçilik açılabilir
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesi sonrası bugün Meclis kulisinde değerlendirmelerde bulundu. "İsrail, Suriye’de ne yapmaya çalışıyor?" sorusuna yanıt veren Fidan, "Mevcut yönetimin elindeki tüm ekipmanı ve teçhizatı kullanılamaz hale getirmek istiyor" dedi.

"Şartlar oluşursa Şam'da büyükelçilik açılabilir"

"Büyükelçiliği aktivite etme noktasında girişim var mı?" sorusuna ise Fidan, "Şartlar oluşursa Şam'da büyükelçilik açılabilir" diye cevap verdi.

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