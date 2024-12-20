Bakan Fidan, Alman mevkidaşı ile görüştü! "Türkiye’nin güvenlik kaygılarına saygı gösterilmeli"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Ankara'da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Bakan Fidan ve Alman mevkidaşı Baerbock, küresel ve bölgesel meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Bakanlık kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, Fidan, Alman mevkidaşına, Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına yönelik olarak AB içinde Almanya’nın öncü bir rol oynamasını beklediklerini belirtti.

"Gönüllü ve güvenli geri dönüşlerin sağlanması gerek"

Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesisinin gerektiğini belirten Fidan, ülkenin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin desteklenmesinin şart olduğunu, geçiş sürecinin kapsayıcı şekilde sürdürülmesinin ve azınlıklara saygı gösterilmesinin büyük önem arz ettiğini; gönüllü ve güvenli geri dönüşlerin sağlanmasının gerekli olduğunu, Suriye’nin yeniden inşası için yapıcı bir yaklaşım sergilemekte fayda olduğunu ve tüm bu konularda uluslararası toplumun Suriye’ye gerekli desteği sağlaması gerektiğini bildirdi.

"PKK/YPG ve IŞİD'in Suriye’deki durumu suistimal etmesine asla müsaade edilemeyecek"

Fidan, görüşmede, Türkiye’nin Suriye’deki tüm azınlıkların haklarının korunması gerektiğini savunduğunu, PKK/YPG’nin Suriye’deki Kürtleri temsil ettiği anlayışının yanlış olduğunu, PKK/YPG ve IŞİD gibi örgütlerin Suriye’deki durumu suistimal etmesine asla müsaade edilemeyeceğini, PKK/YPG’nin silahlarını bırakması ve kendisini lağvetmesinin şart olduğunu ve Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün Suriye’deki PKK/YPG dahil tüm terörist unsurların temizlenmesiyle muhafaza edilebileceğini bildirdi.

"Türkiye’nin güvenlik kaygılarına saygı gösterilmeli"

Edinilen bilgiye göre Fidan, tüm müttefiklerden Türkiye’nin güvenlik kaygılarına saygı göstermesinin beklendiğini, IŞİD'lilerin bulunduğu kampların ve cezaevlerinin idaresi için alternatifler geliştirilmesi gerektiğini ve üçüncü ülkelerin Suriye’de bulunan IŞİD tutuklusu ve bunların ailesi olan vatandaşlarını geri kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Fidan, aynı zamanda İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma son verilmesi gerektiğini, Gazze’de acil ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiğini de bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce kalıcı şekilde sona ermesi için müzakere sürecinin desteklendiğini bildiren Fidan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin başarıyla sonuçlanması açısından tarihi bir fırsat yakalandığını, üçüncü tarafların adil ve tarafsız şekilde bu süreci teşvik etmeleri gerektiğini kaydetti.