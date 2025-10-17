Bakan Fidan, Alman mevkidaşı ile görüştü: Vize serbestisi için gerekli adımları atacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile Ankara’da bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan, ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şu şekilde;

"Vize serbestisi için diyaloğun yeniden canlandırılması önemli. Vize başvuru sürecindeki beklentimizi paylaştım. Ön görüşmelerimiz bitti, gerekli adımları atacağız. Bu alandaki ilerlemenin AB ilişkilerimize ivme kazandıracağına inanıyoruz."

"Almanya'nın attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz"

"Suriye'deki durumu da ele aldık. Entegrasyon sürecinin Suriye'ye somut katkılar getirmesini bekliyoruz.

İmkân ve kabiliyetlerimizin güçlü olduğu savunma sanayi alanında, kısıtlamalardan ziyade ortak projelerdeki fırsatları değerlendiriyoruz. Almanya’nın son dönemde bu yönde attığı olumlu adımları da memnuniyetle karşılıyoruz; kendilerine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum."

Gazze'deki gelişmeler

"Ayrıca, iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin, bölgede kalıcı barış için temel bir adım olduğunu vurguladık. Gazze’de oluşturulan barış ikliminin ve ateşkesin bozulmaması gerektiğini, bu konuda atılması gereken adımlar ve uluslararası iş birliğinin önemini de meslektaşımızla paylaştık.

Avrupa’nın ve özellikle Almanya’nın, Filistin ve Gazze ile ilgili olarak atacağı adımların büyük değer taşıyacağını ifade ettik. Türkiye, sağlanan bu mutabakatın uygulanmasına yönelik üzerine düşeni yaptığı gibi, bundan sonra da fazlasını yapmaya hazırdır. Özellikle bu çerçevede oluşturulan görev gücü, barış kurulu ve uluslararası iş birliği mekanizmalarında Türkiye’nin aktif rol alması konusunda Cumhurbaşkanımız kararlılık göstermektedir. Atılan her adımın, kalıcı barışa hizmet etmesi gerektiğini vurgulamak isterim."

"Gerekli kurumsal adımları atıyoruz"

"Amacımız, koordinatörümüz vasıtasıyla arazide faaliyet gösteren yardım kuruluşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın diplomasi ile diğer devletlerle, bizlerle olan koordinasyonunu sağlamaktır. Çünkü biz, bu yardım faaliyetinin uzun vadeli ve sistematik bir şekilde yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz ve bu koordinatöre gerekli kurumsal adımları da atıyoruz."

"Gazze’de yükselecek her bina, insanlığın ortak vicdanını destekleyecektir"

"Türkiye, Gazze’ye nefes, Filistin’e umut olmaya devam edecektir. Gazze’nin yeniden imarı için verilen inşaatlara da aktif destek vermeyi sürdüreceğiz. Gazze’de yükselecek her bina, insanlığın ortak vicdanını destekleyecektir. Henüz yolun çok başındayız. Nihai amacımız, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve tüm acılara rağmen barış ve refahın hâkim olacağı bir Orta Doğu’nun kurulmasıdır."

Rusya-Ukrayna savaşı

"Ukrayna’da süren savaşı ele aldık ve muhtemel barış senaryolarını görüştük. Bu çerçevede, nasıl bir ateşkesin hayata geçirilebileceği, beklentilerimiz ve görüşlerimiz doğrultusunda çatışmayı sona erdirmek için neler yapılabileceğini değerlendirdik. Ayrıca, koalisyonun çalışmalarını ele aldık ve bu koalisyonun Ukrayna’nın uzun vadeli istikrarına sağlayabileceği katkıları inceledik.

Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunması ve savaşın son bulması, Avrupa’da ve başka bölgelerde çatışmaların yayılmaması son derece önemlidir. Çünkü artık sadece her iki taraf değil, aynı zamanda Avrupa ekonomisi, dünya ekonomisi ve bizler de başta enerji sorunu olmak üzere çok büyük negatif etkiler altında kaldık.​"

Wadephul'un açıklamalarından öne çıkanlar

"Almanya ve Türkiye arasında güçlü ve derin bir bağ var. Ayrılmaz insani bağlarımız çok değerli bir hazine. Bizi siyasi ilişkilerimizi yoğunlaştırmak için teşvik ediyor. Türkiye iyi bir dost. Bizim için sadece NATO'da bir ortak değil aynı zamanda stratejik bir ortak.

Alman Bakan Gazze'de sağlanan ateşkeste Türkiye'nin payının büyük olduğunu belirterek, "Orta Doğu'da nihayet rahatladık. Silahlar bırakıldı, rehineler bırakıldı. Büyük bir görevle karşı karşıyayız. Bir ışık yaktık. Bu ışığın sürmesinin istiyoruz ki Gazzeliler güven içinde yaşasın. Bölgeye en kısa zamanda temel ihtiyaçlar ulaştırılmalı." dedi. Alman Bakan Rusya'nın tek derdinin Ukrayna olmadığını da söyledi. Türkiye Hamas'la temasta bulunarak ateşkese katkı sundu."