  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Fidan, Almanya'da Türk STK'larla görüştü
Takip Et

Bakan Fidan, Almanya'da Türk STK'larla görüştü

 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Türk STK temsilcileri, iş insanları ve basın mensuplarıyla görüştü

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Fidan, Almanya'da Türk STK'larla görüştü
Takip Et

 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, iş insanları ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Almanya ziyareti kapsamında Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde Türk STK'ların temsilcileri, iş insanları ve basın mensuplarıyla görüştü.

Gündem
Papa 14. Leo’ndan Minguzzi hamlesi
Papa 14. Leo’ndan Minguzzi hamlesi
Paybull soruşturmasında 13 kişi tutuklandı
Paybull soruşturmasında 13 kişi tutuklandı
Kandıra'da Rus tankerinde patlama: Geminin batma riski var
REUTERS: GEMİNİN BATMA RİSKİ VAR
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Şam’a saldırılarına sert tepki
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Şam’a saldırılarına sert tepki
Muhittin Böcek: Geri dönüşü olmayan bir ihmalin kurbanı olmak istemiyorum
Muhittin Böcek: Geri dönüşü olmayan bir ihmalin kurbanı olmak istemiyorum
Valilik duyurdu: Ankara'da aranan 994 kişi yakalandı
Valilik duyurdu: Ankara'da aranan 994 kişi yakalandı