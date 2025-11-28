Bakan Fidan, Almanya'da Türk STK'larla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Türk STK temsilcileri, iş insanları ve basın mensuplarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, iş insanları ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Almanya ziyareti kapsamında Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde Türk STK'ların temsilcileri, iş insanları ve basın mensuplarıyla görüştü.
