Bakan Fidan, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi: Bazı konularda farklı yaklaşımlar olabilir

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'ne katılmak için geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin çok çeşitli tarihi sınamalardan geçtiğini ve sağlam stratejik temellere oturduğunu belirten Fidan, "İki devlet, tek millet prensibi kendisini bütün alanlarda göstermektedir. Liderlerimiz arasında sarsılmaz bir dostluk ve kardeşlik bağı vardır. Bu bağ çok zor zamanlarda, savaş ve kriz zamanlarında test edilmiş bir bağdır" ifadelerini kullandı.

Zaman zaman bazı konularda farklı yaklaşımlar olabileceğini dile getiren Fidan, bunlar istismar edilerek iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yıpratılmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geçmişte olduğu gibi gelecekte de belirleyici olmaya devam edeceğini kaydeden Fidan, bu ilişkileri aşındıracak tutumlardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Türk ve Azerbaycan kamuoylarının artık bütünleştiğini, sosyal medya ve iletişim kanallarının yaygınlaşmasıyla iki toplumun birbirini karşılıklı etkilediğini ifade eden Fidan, kültürel, siyasi, sosyal ve finansal alanlarda yoğun bir etkileşim bulunduğunu söyledi.

"Bazı konularda farklı yaklaşımlar olabilir"

Bazı konularda farklı yaklaşımların ve perspektiflerin olabileceğini kaydeden Fidan, bunların iki ülke arasında kardeşlik hukukuna uygun şekilde konuşulabileceğini dile getirdi.

Fidan, "Biz kadim bir milletiz. Kendi sorunlarımızı da bu kadim geçmişe yakışır bir şekilde, bize yaraşan bir şekilde oturup medeni bir şekilde konuşuruz" dedi.

Farklı görüşlerin sosyal medya üzerinden propaganda aracına dönüştürülmesine gerek olmadığını belirten Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmede de bu çerçevede değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

Fidan, Aliyev'in görüş ve perspektifini dinlediklerini, iki lider arasındaki sarsılmaz bağın en güçlü şekilde varlığını sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

Her iki tarafta da konunun istismar edilmemesi ve iki ülke arasındaki kardeşliğin önüne yeni engeller çıkmaması için çaba gösterildiğini kaydeden Fidan, tüm tarafların bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğini söyledi.