Bakan Fidan BAE'de ikili görüşmeler gerçekleştirecek: İşte masadaki kritik konular

Besti KARALAR

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre; görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze’deki durum, Suriye’deki gelişmeler ve diğer bölgesel konular ele alınacak.

İsrail ve saldırıları

Dışişleri Bakanı Fidan’ın BAE’deki görüşmelerinde, Gazze’de yaşanan insani felaket karşısında, sahadaki önceliğin bir an önce ateşkesin yeniden tesis edilmesi ve insani yardımların kesintisiz biçimde Gazze’ye ulaştırılması olduğunu vurgulaması bekleniyor.

Bakan Fidan görüşmede, Gazze’de kalıcı bir ateşkesin sağlanması için İsrail üzerindeki baskının artırılması gerektiğine işaret edecek. Türkiye’nin, Filistinleri anavatanlarından zorla göç ettirmeye yönelik her türlü girişimin karşısında durduğu ve bu yöndeki çabaları asla kabul etmeyeceği yönündeki tutumunu yinelemesi beklenen Bakan Fidan’ın, uluslararası toplumun İsrail’in, Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırıları karşısında caydırıcı adımlar atması gerektiğini de vurgulayacak.

Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması

Fidan görüşmede, Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve birliğine olan desteğini teyit etmesi ve Suriye’de halkın yaşam koşullarını ağırlaştıran ve kalkınma çabalarını sekteye uğratan Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine dikkat çekeceği ifade edildi.

Bakan Fidan’ın, Türkiye ve BAE’nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması için atabilecekleri ortak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.

İkili ilişkiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2023 yılında BAE’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kurulması kararlaştırılan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’le iki ülke arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmişti. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında 16 milyar Dolar tutarını aşmış olup, BAE, Türkiye’nin Körfez bölgesindeki en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

Türkiye, BAE’yle başta ekonomi, ticaret, müteahhitlik, enerji ve savunma sanayii alanlarını kapsayan mevcut ikili iş birliğini daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Kaynaklar, iki ülke bölgesel konularda da yakın diyaloğun sürdürüldüğü belirtilirken, Türkiye ile BAE, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) – Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu toplantıları kapsamında düzenli olarak istişarelerde bulunulduğunun da altı çizildi.

BAE, 11 Nisan 2025 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen İİT-AL Gazze Temas Grubu toplantısına ve 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’na yüksek düzeyli katılım sağlamıştı. Bakan Fidan da, BAE’yi son olarak 24-25 Aralık 2024 tarihlerinde ziyaret etmişti.