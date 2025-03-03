Bakan Fidan: Barışın kaybedeni olmaz

Ukrayna'daki muhtemel bir barış antlaşmasını, ateşkesi ve bunların nasıl mümkün olabileceği konularını ele aldıklarını aktaran Bakan Fidan, "Çeşitli fikirler var, farklı fikirler var. ABD’nin son haftalarda almış olduğu pozisyon ve bu pozisyonun giderek netleşmesi ışığında Avrupa Birliği'nde bazı farklı görüşler oluştu. Tabii bütün bunların hepsi Avrupalı liderler tarafından masa etrafında tartışıldı. Türkiye'nin tabii buradaki katkısı önemli. Hem Ukrayna'daki bir muhtemel barış antlaşması için hem de Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden inşasında. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın orada büyük bir vizyonu var ve bunun hayata geçirilmesi için an itibarıyla şu anda ABD’ye ziyaretini yapmış olan Avrupalı liderlerin tekrar bir araya gelip, burada neleri nasıl yapabileceklerine ilişkin birtakım tartışmalar var. Kendi teknik ekiplerini bu konuda görevlendirmiş durumdalar" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi barışın kaybedeni olmaz"

Sık sık benzer görüşmelerin yapılacağını ifade eden Bakan Fidan, "Müteakip toplantılar olacak ki bu toplantıları anladığımız kadarıyla daha sık aralıklarla olacak. Yani burada altı ayda bir, iki ayda bir değil de belki iki haftada bir, üç haftada bir yapılacak toplantıları göreceğiz. ABD’deki son ortaya konan politikanın Avrupalı liderlerde, özellikle Ukrayna dosyasında, genel olarak da Avrupa güvenliği konusunda birtakım soru işaretleri oluşturduğu artık malum. Bu açıktan tartışılıyor. Tabii biz de bu tartışmaları yakından takip ediyoruz ve özellikle Ukrayna'da olacak bir barış antlaşması ve buna bağlı olarak Avrupa'nın bu çerçevede yeni bir güvenlik mimarisine kavuşup kavuşmayacağını da hep beraber göreceğiz. Umarım hemen ateşkes olur, arkasından da kalıcı bir barış antlaşması olur. Bunu mümkün kılacak unsurlar nelerdir? O konuda farklı ülkelerin farklı fikirleri var. Ama bizim önceliğimiz Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi barışın kaybedeni olmaz" dedi.