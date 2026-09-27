Bakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; ziyarette Türkiye ile BAE arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ikinci toplantısına yönelik hazırlıkların gözden geçirilmesi öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde; Türkiye'nin, Körfez'deki savaştan en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan BAE'yle tam dayanışma içinde olduğunu teyit etmesi, bölgeye dışarıdan müdahalelerin ihtilafların kronikleşmesine yol açtığına, bu itibarla bölgesel sahiplenme anlayışının güçlendirilmesi gerektiğine işaret etmesi, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında seyrüsefer serbestisinin sağlanmasının bölgesel ve küresel istikrar bakımından ehemmiyetine vurgu yapması öngörülüyor.

Fidan'ın ayrıca barış ve istikrara kavuşmuş birleşik bir Yemen'in, Orta Doğu'nun güvenliği bakımından da kritik önemde olduğunu ifade etmesi, Gazze'de vakit kaybedilmeksizin Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçilmesi, insani durumun iyileştirilmesi ve imar faaliyetlerinin başlatılması gerektiğini ifade etmesi; bu çerçevede her iki ülkenin kurucu üyeleri arasında bulunduğu Barış Kurulu'nun çalışmaları hakkında istişarelerde bulunması, işgalci İsrail'in saldırıları karşısında, Gazze ve Lübnan'da ateşkesin korunması ve kalıcı hale getirilmesini teminen, uluslararası toplumun kararlı ve ortak bir tutum sergilemesinin önemini vurgulaması bekleniyor.