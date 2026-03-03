  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cooper ile görüştü
Takip Et

Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cooper ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cooper ile görüştü
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki mevcut güvenlik ortamı kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ayrıca çatışmaların sona erdirilmesi ve istikrarın tesisi için yürütülebilecek diplomatik çabalar üzerinde duruldu.

Ortadoğu’ya uçuşu olan Pegasus yolcuları mağdur olmayacakOrtadoğu’ya uçuşu olan Pegasus yolcuları mağdur olmayacakHavacılık

 

Bolu Belediyesi'nde Tanju Özcan'ın yerine başkan vekili için seçim tarihi belli olduBolu Belediyesi'nde Tanju Özcan'ın yerine başkan vekili için seçim tarihi belli olduGündem

 