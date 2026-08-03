Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Miliband ile görüştü

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, mevkidaşını yeni görevinden dolayı tebrik etti. Görüşmede ayrıca, Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler değerlendirildi. Bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalar ele alındı.