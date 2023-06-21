Bakan Fidan, Blinken ile görüştü

Ukrayna İyileştirme Konferansı nedeniyle İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Bu, Blinken ve Fidan arasındaki ilk yüz yüzde görüşme oldu.

Bakan Hakan Fidan aynı zamanda Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lkke Rasmussen, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile de yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.