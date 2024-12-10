  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Fidan, Blinken'la görüştü: Suriye'deki durumdan istifade edilmesine izin vermeyeceğiz
Takip Et

Bakan Fidan, Blinken'la görüştü: Suriye'deki durumdan istifade edilmesine izin vermeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesinde, terör örgütlerinin Suriye'deki durumdan istifade etmesine Türkiye'nin asla izin vermeyeceğini belirtti.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Fidan, Blinken'la görüştü: Suriye'deki durumdan istifade edilmesine izin vermeyeceğiz
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Blinken ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Bakan Fidan, mevkidaşı Blinken'a, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin önemini vurgulayarak, terör örgütlerinin Suriye'deki durumdan istifade etmesine Türkiye'nin asla izin vermeyeceğini belirtti.

Yıllardır ihmal edilmiş olan altyapının yeniden inşası için uluslararası toplumun Suriye halkına destek olmasının önemli olduğunu kaydeden Fidan, insani yardımın Suriye'ye kesintisiz ulaştırılması için de çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Davutoğlu: Türkiye'nin bütün kurumlarıyla Suriye'ye destek vermesi stratejik bir zorunlulukturDavutoğlu: Türkiye'nin bütün kurumlarıyla Suriye'ye destek vermesi stratejik bir zorunlulukturGündem

 

İtalya: Türkiye, Suriye'deki durumu kontrol etmede önemli bir muhatapİtalya: Türkiye, Suriye'deki durumu kontrol etmede önemli bir muhatapDünya

 

Gündem
Davutoğlu: Türkiye'nin bütün kurumlarıyla Suriye'ye destek vermesi stratejik bir zorunluluktur
Davutoğlu: Türkiye'nin bütün kurumlarıyla Suriye'ye destek vermesi stratejik bir zorunluluktur
Anadolu Sigorta hacklendi mi? Açıklama geldi!
Anadolu Sigorta hacklendi mi? Açıklama geldi!
AK Partili Güler: Türkiye çürümüş düzene karşı alternatif bir sistem kurmayı hedefliyor
Güler: Türkiye çürümüş düzene karşı alternatif bir sistem kurmayı hedefliyor
Tanju Özcan'a akut pankreatit teşhisi konuldu: Allah bana sarı kart gösterdi
Tanju Özcan'a akut pankreatit teşhisi konuldu: Allah bana sarı kart gösterdi
Dervişoğlu: Sizleri tebrik ediyorum, bunlardan 34'ünü tutturamadınız
Dervişoğlu: Sizleri tebrik ediyorum, bunlardan 34'ünü tutturamadınız
DEM Partili Hatımoğulları'ndan asgari ücret çağrısı! Rakam verdi
DEM Partili Hatımoğulları'ndan asgari ücret çağrısı! Rakam verdi