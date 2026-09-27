Bakan Fidan, BM Genel Kurul Başkanı ve ABD'nin BM nezdindeki temsilcisiyle görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında, BM 81. Genel Kurul Başkanı Khalilur Rahman ile görüştü ve ABD’nin BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Michael Waltz'ı kabul etti.

Bakanlığın, sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, BM 81. Genel Kurul Başkanı Rahman ile New York’ta bir araya geldiği belirtildi.

Fidan'ın ayrıca ABD’nin BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Waltz'ı Türkevi'nde kabul ettiği bilgisi paylaşıldı.