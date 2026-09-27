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Bakan Fidan, BM Genel Kurul Başkanı ve ABD'nin BM nezdindeki temsilcisiyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında New York’taki diplomasi temaslarını sürdürdü. Fidan, BM 81. Genel Kurul Başkanı Khalilur Rahman ile görüşürken ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Michael Waltz’ı da Türkevi’nde kabul etti.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan, BM Genel Kurul Başkanı ve ABD'nin BM nezdindeki temsilcisiyle görüştü
Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında, BM 81. Genel Kurul Başkanı Khalilur Rahman ile görüştü ve ABD’nin BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Michael Waltz'ı kabul etti.

Bakanlığın, sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, BM 81. Genel Kurul Başkanı Rahman ile New York’ta bir araya geldiği belirtildi.

Fidan'ın ayrıca ABD’nin BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Waltz'ı Türkevi'nde kabul ettiği bilgisi paylaşıldı.

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