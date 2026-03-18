Bakan Fidan, bölgesel gelişmeler için Riyad’daki kritik toplantıya katılacak

Suudi Arabistan, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik adımların ele alınacağı Arap ve İslam ülkeleri dışişleri bakanları toplantısına ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Arap ve islam ülkeleri bölgesel güvenlik için toplanıyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, bölgedeki son gelişmelerin ele alınması amacıyla Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde 18 Mart 2026 tarihinde Riyad’da düzenlenecek toplantıya katılacaktır." denildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinden bir grup dışişleri bakanının, başkent Riyad'da toplanacağı belirtildi.

Arap ve İslam ülkeleri dışişleri bakanlarının, Riyad'da bu akşam toplanacağı aktarılan açıklamada, dışişleri bakanlarının "bölgenin güvenliğini ve istikrarını desteklemenin yolları konusunda daha fazla istişare ve koordinasyon sağlamak amacıyla" bir araya geleceği kaydedildi.