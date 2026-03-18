Bakan Fidan, bölgesel gelişmeler için Riyad’daki kritik toplantıya katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki son gelişmelerin ele alınması amacıyla 18 Mart tarihinde Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde Riyad’da düzenlenecek toplantıya katılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Fidan, bölgesel gelişmeler için Riyad'daki kritik toplantıya katılacak
Suudi Arabistan, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik adımların ele alınacağı Arap ve İslam ülkeleri dışişleri bakanları toplantısına ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Arap ve islam ülkeleri bölgesel güvenlik için toplanıyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, bölgedeki son gelişmelerin ele alınması amacıyla Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde 18 Mart 2026 tarihinde Riyad’da düzenlenecek toplantıya katılacaktır." denildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinden bir grup dışişleri bakanının, başkent Riyad'da toplanacağı belirtildi.

Arap ve İslam ülkeleri dışişleri bakanlarının, Riyad'da bu akşam toplanacağı aktarılan açıklamada, dışişleri bakanlarının "bölgenin güvenliğini ve istikrarını desteklemenin yolları konusunda daha fazla istişare ve koordinasyon sağlamak amacıyla" bir araya geleceği kaydedildi.

ABD'de petrol stokları güçlü artış gösterdiABD'de petrol stokları güçlü artış gösterdiEmtia Haberleri

 

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladıVİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladıBorsa Haberleri

 