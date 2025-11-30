Bakan Fidan bugün İran’a gidiyor: İşte masadaki konular

Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın liderliğinde yapılacak Yüksek Düzeyli İş birliği Konseyi Toplantısı hazırlıkları gözden geçirilecek.

Güvenlik ve terörle mücadele konularında iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulanacak.

30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefi ne ulaşmak için ortak gayretlerin artırılması ihtiyacına işaret edilecek.

Türkiye ve İran arasındaki diyalog ve iş birliğinin sürmesinin önemi vurgulanacak.

Taraflar, İsrail saldırganlığı, Suriye’nin istikrarı ve Gazze’deki durum, Rusya-Ukrayna savaşına çözüm arayışları, Güney Kafkasya’da istikrar, Pakistan-Afganistan ihtilafı gibi meseleleri de istişare edecek.