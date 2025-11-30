  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Fidan bugün İran’a gidiyor: İşte masadaki konular
Takip Et

Bakan Fidan bugün İran’a gidiyor: İşte masadaki konular

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İran’a ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan’ın İran’da mevkidaşı Abbas Erakçi ve İranlı üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi planlanıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Fidan bugün İran’a gidiyor: İşte masadaki konular
Takip Et

Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın liderliğinde yapılacak Yüksek Düzeyli İş birliği Konseyi Toplantısı hazırlıkları gözden geçirilecek.

Güvenlik ve terörle mücadele konularında iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulanacak.

30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefi ne ulaşmak için ortak gayretlerin artırılması ihtiyacına işaret edilecek.

Türkiye ve İran arasındaki diyalog ve iş birliğinin sürmesinin önemi vurgulanacak.

Taraflar, İsrail saldırganlığı, Suriye’nin istikrarı ve Gazze’deki durum, Rusya-Ukrayna savaşına çözüm arayışları, Güney Kafkasya’da istikrar, Pakistan-Afganistan ihtilafı gibi meseleleri de istişare edecek.

25 ülkeye ihracat yapıyordu: Türk gıda devi iflasın eşiğine geldi25 ülkeye ihracat yapıyordu: Türk gıda devi iflasın eşiğine geldiŞirket Haberleri
Bakanlık devreye girdi: Zorunlu bahşiş ve servis ücreti dönemi sona eriyorBakanlık devreye girdi: Zorunlu bahşiş ve servis ücreti dönemi sona eriyorEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 30 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 30 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji uyardı: Yurtta kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak! İşte il il hava durumu tahminleriMeteoroloji uyardı: Yurtta kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak! İşte il il hava durumu tahminleriGündem

 

Gündem
CHP Genel Başkanı Özel yeniden seçildiği kurultayda kimlere, hangi mesajları verdi?
CHP lideri Özgür Özel kurultayda kimlere, hangi mesajları verdi?
Tekirdağ'da kesim tarihi belirsiz iki ton sakatat ele geçirildi
Tekirdağ'da kesim tarihi belirsiz iki ton sakatat ele geçirildi
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı
Bakanlık iki ürünün satışını yasakladı, piyasadan toplatılıyor
Bakanlık iki ürünün satışını yasakladı, piyasadan toplatılıyor
AK Parti'den "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine ilişkin açıklama
AK Parti'den "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine ilişkin açıklama
Bakanlık devreye girdi: Zorunlu bahşiş ve servis ücreti dönemi sona eriyor
Zorunlu bahşiş ve servis ücreti dönemi sona eriyor