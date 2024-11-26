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Bakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz’in Cascais kentinde Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.

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Bakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı’nın 10. Küresel Forumu kapsamında bulunduğu Portekiz’in Cascais kentinde ikili temaslarına devam ediyor.

Bakan Fidan, Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, ayrıca temasları kapsamında Akdeniz için Birlik (AiB) Genel Sekreteri Nasır Kamil ile de görüştü.

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