Bakan Fidan duyurdu: Türk vatandaşlarının Gazze'den tahliyesi için müzakereler sürüyor

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenledi. İsrail-Filistin savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, "500 civarında yabancı ülke vatandaşının Gazze'den çıkışı için mutabakata varıldı. Aralarında Türk vatandaşları olması için de şu anda müzakerelerimiz devam ediyor" dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

* Bölge ülkelerini etkisi altına alacak bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz. Aktörleri kalıcı barışı teşvik etmeye çağırıyoruz.

* AB topluca aldığı pozisyon gereği maalesef (Gazze'de) ateşkes ifadesini duymak istemiyor.

* Ukrayna için ayrı Filistin için ayrı standart olamaz, adil bir dünya istiyorsak her zaman ilkeli ve tutarlı davranmak zorundayız.

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