  3. Bakan Fidan duyurdu: Van'da İran Başkonsolosluğu açılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile düzenlediği basın toplantısında, Van'da İran Başkonsolosluğu açılacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya gelerek önemli mesajlar verdi. Fidan, görüşmede Van’da İran Başkonsolosluğu açılacağını duyurdu.

Açıklamasında bölgesel gelişmelere dikkat çeken Fidan, “İsrail’in yayılmacı politikaları ciddi bir tehdit oluşturuyor. Hedefimiz, Gazze’de büyük çabalarla sağlanan ateşkesin korunması ve sürecin bir sonraki aşamaya taşınmasıdır” ifadelerini kullandı.

"Bütün kurumlarımızla yoğun bir çaba içerisindeyiz"

Bakan Fidan, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili, "Ukrayna-Rusya barışının bölgemiz için bizler için önemli olduğu kanaatindeyiz. Hayata geçmesi için başta Türkiye olarak, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün kurumlarımızla yoğun bir çaba içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, "Avrupalıların, Ukraynalıların, Rusların, Amerikalıların attığı bütün adımları, çabaları destekliyoruz. Bu çabaların içerisindeyiz. İnşallah bir an önce Rusya Ukrayna barışının da hayata geçtiğini görürüz" diye ekledi.

