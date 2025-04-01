Bakan Fidan Fransa’ya gidiyor

ANKARA (EKONOMİ)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın görüşmelerde, ikili ilişkilerde olumlu gündem maddelerinin ön plana çıkarılmasına ve yakın diyaloğa verdiği önemi ifade etmesi, ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılmasını desteklediğini dile getirmesi bekleniyor.

Ayrıca; eerji, ulaştırma, turizm, teknoloji, kültür ve eğitim alanlarında ortaklıkların geliştirilmesine yönelik adımlara değinmesi, savunma sanayii alanında iş birliğinin önemine ve ihracat kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik görüşlerini aktaracağı, terörle mücadelede etkin iş birliğinin ve teröre karşı ortak ve kararlı duruşun önemini bir kez daha vurgulaması bekleniyor.

Görüşmede, Türkiye - AB ilişkilerinin önündeki yapay engellerin kaldırılması ve AB’nin buna yönelik net ve anlamlı adımlar atması konusunda Fransa’dan beklentilerinin dile getirilmesi, Türkiye’nin Avrupa güvenliğinde sahip olduğu kritik rolün ve Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisinin oluşumunda eşgüdümün artırılmasının öneminin de belirtileceği kaydediliyor.

Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki kalıcı barışın tesisi için katkı sunmaya hazır olduğunun altının çizilmesi, Suriye’de PKK/YPG varlığının sonlandırılması, DEAŞ ile mücadelede destek verilmesi yönündeki beklentilerle birlikte İsrail’in bölge güvenliğini tehdit eden eylemlerine son verilmesi yönündeki beklentiler de Fransa tarafına aktarılacak.