Bakan Fidan, Fransız ve Alman mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ve Alman mevkidaşı Wadephul ile yaptığı telefon görüşmelerinde bölgesel gelişmeleri ele aldı.