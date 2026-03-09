  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Fidan, Fransız ve BAE'li mevkidaşlarıyla görüştü
Takip Et

Bakan Fidan, Fransız ve BAE'li mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Fidan, Fransız ve BAE'li mevkidaşlarıyla görüştü
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ve BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgede devam eden savaşın ortaya çıkardığı riskler değerlendirildi ve üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilen saldırılar ele alındı.