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Bakan Fidan, güvenlik konferansında Suriye konuşması yapacak!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Münih Güvenlik Konferansı marjında Suriye başlıklı bir panelde konuşma yapması beklenirken, yoğun görüşme trafiği de bulunuyor.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan, güvenlik konferansında Suriye konuşması yapacak!
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı marjında bugün (15 Şubat) TSİ 19.30-20.30 arasında düzenlenecek “New Dawn for Damascus: Prospects for Syria’s Transition” başlıklı panelde konuşacağı belirtildi.

Panel, Münih Güvenlik Konferansı’nın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak olurken, Bakan Fidan’ın, ayrıca mevkidaşları ile yoğun bir görüşme trafiği bulunuyor.

Bakan Fidan’ın bugün için planlanan ikili görüşmeleri şu şekilde:

- Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi

- Kosova Başbakanı Albin Kurti

- Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev

- ABD Başkanı Trump’ın Rusya ve Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg

- Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos

- Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani

- Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov

- Sudan Dışişleri Bakanı Ali Youssef

- Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev

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