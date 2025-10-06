Bakan Fidan: Herkesin faydasına olan bir dış politikayı kendimize ilke edindik

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için gittiği Azerbaycan’ın Gebele şehrinde açıklamalarda bulundu.



Bakan Fidan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Türk Devletleri Teşkilatı’nın daha da kurumsallaşması ve daha koordineli hareket etmesi, bizi bu krizlere karşı daha dayanıklı hale getiriyor. Bu, hep birlikte ortaya koyduğumuz kurumsal bir tavırdır. Diğer taraftan, Türk dünyasındaki devletlerin kendi ekonomilerini, altyapılarını, teknolojilerini, savunma kapasitelerini, temel hizmetlerini ve sanayi altyapılarını daha da geliştirmeleri, aslında her bir devleti daha güçlü kılıyor. Her biri güçlü olan devletler bir araya geldiğinde ise çok daha güçlü bir yapı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla, biz şu anda ilerlemekte olduğumuz yolda yürümeye devam ettiğimiz sürece, inşallah dünyadaki krizlere karşı daha dayanıklı bir Türk dünyası ile karşı karşıya kalacağız.

"Herkesin faydasına olan bir dış politikayı kendimize ilke edindik"

Biliyorsunuz, dış politikamızın şu anda temel ayağını oluşturan husus, bölgemizde istikrarı sağlamaktır. İstikrarı sağlamanın birkaç şartı vardır: Savaşları ve çatışmaları mümkün olduğunca sakinleştirmek veya sonlandırmak, ekonomik iş birliğini eşit bir şekilde geliştirmek ki herkes refahtan faydalanabilsin, ilişkileri ve bölgesel yapıları kurumsallaştırmak ve sürdürülebilir hâle getirmek. Bu perspektifle bölgemizde çalışmalar yürütüyoruz. Türk dünyasıyla olan ilişkilerimizde ve Türk dünyasıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz bölgesel çalışmalarda da bunu görmektesiniz. Türkiye’nin bölgesel gücünü, itibarını ve liderliğini bölgeye istikrar getirmek için kullanıyoruz. Maalesef önceki dönemlerde, dünyadaki temel ilişki algısı ya rekabet, ya teslimiyet ya da hâkimiyet üzerine kuruluydu. Şimdi ise biz bundan çıkıp, iş birliğini, istikrarı, daha insani, daha ahlaki ama herkesin faydasına olan bir dış politikayı kendimize ilke edindik. Bu anlayışla yolumuza devam ediyoruz."