Bakan Fidan: Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık dünya ekonomisini tehdit ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan "Savaşa geri dönülmemesini istiyoruz. Savaş kesinlikle bir çözüm değil; sadece bölgeye değil, bütün dünyaya istikrarsızlık, ekonomik mahrumiyet ve potansiyel yıkım getirmekte." dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarının satır başları;

"Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması dünya ekonomisine, enerji güvenliğine, bölgedeki ekonomik ve siyasi istikrara büyük bir baskı uygulamakta. Dünya kamuoyunun çabası bir an önce anlaşmaya varılması ve Boğaz'ın açılmasıdır."

İsrail yayılmacılığı

"İsrail yayılmacılığı hala bölgemizde birinci dereceden bir istikrar ve güvenlik sorunu olmaya devam ediyor. Gazze'de, Beyrut'ta, Batı Şeria'da, Suriye'de ortaya konan yayılmacı tavır birçok insanın hayatına mal oluyor.

Karşı karşıya olduğumuz şu andaki mevcut Körfez'deki sorun, Gazze konusunu hiçbir şekilde unutturmamalı.

Diplomasinin bir neticeye ulaşması için dostlarımızla, müttefiklerimizle beraber elimizden geleni yapıyoruz. Ortaya konan çabaları her türlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Katar Emiri’nin ortaya koyduğu irade ve liderlik, bölgedeki diğer ülke ilişkilerine örnek teşkil edecek niteliktedir"

"Mevcut askeri hareketlilik durumu iyileştirmiyor"

"İran bu boğazı bir silah olarak kullanmamalıdır. Baskı oluşturmak ve bu tür körfezdeki meselelerle şantaj uygulamak için. Bu bir uluslararası boğazdır ve hep beraber korumalıyız. Seyrüsefer güvenliği ile ilgili maalesef şu an Hürmüz Boğazı'nda meydana gelenler ve mevcut askeri hareketlilik durumu iyileştirmiyor. Bu meseleler tekrar meydana gelmemesi gereken konulardır."

"Diplomasi tek çözüm"

"Net şekilde belirtilmelidir ki, bu boğaz için yapılan müdahaleler, kaynağı hangi ülke olursa olsun tekrar olmamalıdır.

Başından beri müzakerelere Katar’la beraber büyük bir destek vermekteyiz. Pakistanlı kardeşlerimizin ortaya koyduğu çaba her türlü takdirin üstünde. Müzakerelerin gerçekten zor tarafları var ama diplomasi tek çözüm."

Şimdi savaşın tekrar başlamayacağını garanti etmemiz ve diplomatik çabalara odaklanmamız gerekiyor"

Katar Dışişleri Bakanı: Pakistan’ın çabalarını destekliyoruz

Ortak basın toplantısında konuşan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, bölgedeki askeri hareketliliğin son bulması için yürütülen mekik diplomasisine değindi:

Katar ve Türkiye, savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını sonuna kadar desteklemektedir. Bu konuda olumlu cevap alınması için ABD’de de temaslarda bulunduk.

Türkiye ile her türlü kurumumuzu ilgilendiren istişare mekanizmalarımız bulunmakta. İstihbarattan savunmaya, ticaret ve enerji kurumlarımıza kadar profesyonel bir koordinasyon mekanizması işletiyoruz.

Hürmüz Boğazı'nın siyasi bir baskı aracı olarak kullanılmasını kabul etmiyoruz. Bu hayati su yolunun güvenliği küresel enerji piyasaları için temel unsurdur.

Soru- cevap kısmı

Bakan Fidan "Aslında her iki taraf da savaşın durmasını ve boğazın açılmasını istiyor. Niyet bazında bir sorun yok; asıl problem, bu niyetin tarafları tatmin edecek bir önceliklendirmeyle nasıl kağıda döküleceğidir. Şu an gidip gelen mesajların doğasında bu uzlaşı arayışı yatıyor." dedi.

"Türkiye ve Katar arabuluculukta yakın koordinasyon içinde"

Bakan Fidan, Türkiye ve Katar’ın bölgesel krizleri sönümlendirme konusunda ortak bir duruş sergilediğini hatırlatarak, "Biz Katar’la özellikle arabuluculuk konularında büyük bir koordinasyon içerisindeyiz. Geçmiş yıllara dayalı önemli tecrübelerimiz var" dedi.