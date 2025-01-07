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Bakan Fidan IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti
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Irak Kürt Bölgesel Yönetim (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, resmî temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye'de gelişmelerin ve Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerin konuşulması bekleniyor

Erdoğan ile saat 14:00'de görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barzani ile saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşmesi bekleniyor.

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