Bakan Fidan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakanı Mesrur Barzani ile yaptığı telefon görüşmelerinde, bölgede yaşanan son gelişmeleri ele aldı.