Bakan Fidan ile İran arasında diplomasi trafiği: Bölgesel gerilimler için müzakere vurgusu
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan görüşmede, mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyacı vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının açıklamasına göre; Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan görüşmede, mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyacı vurguladı."
