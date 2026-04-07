Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgemizdeki savaşın sona erdirilmesi ve sürdürülebilir bir barışın tesisi için yürütülen diplomatik girişimler kapsamlı şekilde değerlendirildi.
Görüşmede ayrıca, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ikili ilişkilerin seyri ele alındı.