Bakan Fidan, Irak Başbakanı es-Sudani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Bağdat’ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü. Toplantı sonrası, Fidan ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin tarafından "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Projelerin Finansmanı için Mekanizma Belgesi" imzalandı.

Türk firmaları altyapı ve inşasını üstlenecek

Söz konusu mekanizma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Bağdat ziyareti sırasında anlaşılan "Su Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması"nın fiilen uygulanmasını sağlayacak düzenlemeleri içeriyor. Mekanizma, Irak'ın su kaynaklarının etkin, verimli ve sürdürülebilir kullanımına yönelik altyapı modernizasyonu ve inşası kapsamında Türk firmalarınca üstlenilecek projelerin finansmanının, Irak'tan yapılan petrol satışlarına dayalı bir sistem aracılığıyla karşılanmasını öngörmektedir. Bu düzenleme aracılığıyla Türkiye, Irak'ın su altyapısının geliştirilmesine ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkısını artırmayı hedeflemektedir.

Türkiye'de hissedilen su sıkıntısına bölgesel çözüm

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle bölgede azalan su kaynakları dikkate alındığında, Türkiye'de de hissedilen su sıkıntısının bölgesel işbirliği yoluyla uzun vadeli çözümlere kavuşturulması önem taşıyor. 22 Nisan 2024 tarihinde imzalanan Çerçeve Su Anlaşması ile bugün imzalanan Finans Mekanizması, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni bir stratejik dönemin başlangıcına işaret ediyor. Bu çerçevede, Türk müteahhitlik firmalarının Irak pazarına erişiminin kolaylaşması ve stratejik öneme sahip projelerde yeni fırsatlar elde etmesi de bekleniyor.