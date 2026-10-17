Bakan Fidan, Irak Devlet Bakanı Ağaoğlu ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bağdat'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu ile Türkmen heyetini kabul etti.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Irak’ta temaslarını sürdürüyor.
Bakan Fidan başkent Bağdat’ta Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu ile Türkmen heyetini kabul etti.