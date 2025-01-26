  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Fidan, Irak Savunma Bakanı ile görüştü
Takip Et

Bakan Fidan, Irak Savunma Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ile görüşme gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Fidan, Irak Savunma Bakanı ile görüştü
Takip Et

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre  Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ziyarette bulunduğu Irak'ın başkenti Bağdat'ta Savunma Bakanı Sabit Abbasi ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan'ı ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci'yi ayrı ayrı kabul etti.

MİT Başkanı Kalın, Şam'da Ahmed Şara ile görüştüMİT Başkanı Kalın, Şam'da Ahmed Şara ile görüştüGündem

 

Eğilmez "tahminlerimde biraz daha ileri gidiyorum" diyerek paylaştıEğilmez "tahminlerimde biraz daha ileri gidiyorum" diyerek paylaştıEkonomi

 

Gündem
Dışişleri: Sudan'da çok sayıda can kaybına yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz
Dışişleri: Sudan'da çok sayıda can kaybına yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz
Bülent Arınç: İnsanlar zirvedeyken siyaseti bırakmalı
Bülent Arınç: İnsanlar zirvedeyken siyaseti bırakmalı
Özgür Özel'den Miraç Kandili mesajı: Tüm dünyaya kardeşlik getirmesini diliyorum
Özgür Özel'den Miraç Kandili mesajı: Tüm dünyaya kardeşlik getirmesini diliyorum
Yangın faciasında yeni gelişme: Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener için tutuklama talebi
Bolu'daki yangın faciasına ilişkin yeni gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Otel yangını faciasında yetki kimde? Bolu İl Özel İdaresi tartışmaya son noktayı koydu
Kartalkaya'da yetki kimde? Bolu İl Özel İdaresi tartışmaya son noktayı koydu