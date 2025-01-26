Bakan Fidan, Irak Savunma Bakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ile görüşme gerçekleştirdi.
AA
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Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ziyarette bulunduğu Irak'ın başkenti Bağdat'ta Savunma Bakanı Sabit Abbasi ile bir araya geldi.
Bakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan'ı ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci'yi ayrı ayrı kabul etti.
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