Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakın Arakçi ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin sanal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Bakan Fidan paylaşımda, "İranlı mevkidaşım Abbas Arakçi ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede, yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldık. Türkiye, bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.