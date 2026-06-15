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Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

Haber Merkezi
İHA
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Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Arakçi, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Öte yandan Bakan Fidan, varılan mutabakata ilişkin duydukları memnuniyeti ifade etti ve sürece ilişkin tamamlayıcı görüşmelerin de olumlu bir neticeye ulaşmasını umduğunu aktardı.

Mutabakatı akamete uğratmaya yönelik kışkırtmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Fidan, Türkiye’nin bölgede barış, huzur ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik katkılarını kararlılıkla sürdüreceğini de belirtti.

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