Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, yaşanan son saldırılar çerçevesinde güncel gelişmeler ve devam eden müzakereler ele alındı.