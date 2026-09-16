  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı
Takip Et

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, yaşanan son saldırılar çerçevesinde güncel gelişmeler ve devam eden müzakereler ele alındı.

Kosova’nın eski Cumhurbaşkanı Thaçi'ye 25 yıl hapis cezasıKosova’nın eski Cumhurbaşkanı Thaçi'ye 25 yıl hapis cezasıDünya
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 16 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 16 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Okul kantinlerinde yeni dönem: Bazı ürünlerin satışı yasaklandıOkul kantinlerinde yeni dönem: Bazı ürünlerin satışı yasaklandıEkonomi
Emekli promosyonları Eylül 2026 | En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel tutarlar...Emekli promosyonları Eylül 2026 | En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel tutarlar...Ekonomi