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Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, devam eden müzakerelerle ilgili son durum kapsamlı biçimde değerlendirildi.