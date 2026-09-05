Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.



Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, devam eden müzakerelerle ilgili son durum kapsamlı biçimde değerlendirildi.