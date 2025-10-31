  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Fidan, Karadağlı mevkidaşı ile görüştü: Türklerin güvenliği için önlem talebi
Takip Et

Bakan Fidan, Karadağlı mevkidaşı ile görüştü: Türklerin güvenliği için önlem talebi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile Türk vatandaşlarına yönelik saldırıların tekrarlanmaması için önlem alınmasını istedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Fidan, Karadağlı mevkidaşı ile görüştü: Türklerin güvenliği için önlem talebi
Takip Et

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre,  Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovicile İstanbul'da görüştü.

Fidan, görüşmede, Türkiye'nin iki ülke arasındaki işbirliğini ve dostluğu derinleştirmek konusunda kararlı olduğunu belirterek, Karadağ'daki Türk vatandaşlarının güvenliğini ve haklarını hedef alan saldırıların tekrarlanmaması için her türlü önlemin alınmasını beklediklerini ifade etti.

Ne olmuştu?

Karadağ medyasında Podgoritsa kentinde Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Fidan, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve İbrahimovic ile 27 Ekim'de yaptığı telefon görüşmelerinde, Karadağ'da Türk vatandaşlarının güvenliği ve haklarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentilerini aktarmıştı.

Karadağ'da Podgoritsa Yüksek Mahkemesi, başkent Podgoritsa'da "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldıklarını bildirmişti.

Gündem
İstanbul Senin soruşturmasında 4 kişi tutuklandı
İstanbul Senin soruşturmasında 4 kişi tutuklandı
Gebze'de bir binada çatırtı sesleri: 3 bina boşaltıldı
Gebze'de bir binada çatırtı sesleri: 3 bina boşaltıldı
Yerlerine kayyum atanmıştı! DEM Partili başkanlar tahliye edildi
Yerlerine kayyum atanmıştı! DEM Partili başkanlar tahliye edildi
Bağcılar'da bir binada patlama: Yaralılar var
Bağcılar'da bir binada patlama: Yaralılar var
İmamoğlu: Aklınız şimdi mi başınıza geldi?
İmamoğlu: Aklınız şimdi mi başınıza geldi?
Yanardağ: Bu yağmalama girişimini hiçbir zaman kabul etmeyeceğim
Yanardağ: Bu yağmalama girişimini hiçbir zaman kabul etmeyeceğim