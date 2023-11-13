Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

İki bakan görüşmede, Gazze’deki son gelişmeleri ele aldı, Riyad’da 11 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde alınan kararların takibi için neler yapılabileceği hususunda fikir teatisinde bulundu.