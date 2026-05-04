Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki durum ve ABD ile İran arasındaki müzakerelerle ilgili gelişmeler değerlendirildi.