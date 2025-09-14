Bakan Fidan, Katar, Mısır, Irak ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde temaslarda bulundu.

Fidan, toplantı kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dar ile bir araya geldi.