Bakan Fidan, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon temaslarında bölgede yaşanan son saldırılar ve tırmanan gerilim değerlendirildi. Görüşmelerde ayrıca taraflar arasında devam etmekte olan müzakere süreçlerine ilişkin son durum ele alındı.