Bakan Fidan Katar'da Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Meşal ile görüştü
Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye için düzenlenecek cenaze törenine katılmak için Katar'a giden Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile görüştü, taziyelerini iletti. Görüşmede Haniye’nin oğullarından Abdüsselam ve Hemmam da hazır bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.
Fidan, Doha’da Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile görüşme gerçekleştirdi. Fidan, Halid Meşal'e taziyelerini iletti. Görüşmede İsmail Haniye’nin oğullarından Abdüsselam ve Hemmam da hazır bulundu.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldığı İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybetmişti.