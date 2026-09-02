Bakan Fidan, Katarlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.