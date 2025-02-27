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Bakan Fidan kritik gelişmeyi duyurdu! Dosyayı hazırladık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de de ateşkesin kalıcı hale gelmesinin çok önemli olduğunu, İsrail'in işlediği suçlarla ilgili dosyaların hazırlandığını ve Uluslararası Adalet Divanı'nda sunulacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan kritik gelişmeyi duyurdu! Dosyayı hazırladık
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları şöyle:

Arnavutluk ile geldiğimiz noktada işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz. Son yıllarda ciddi kazanımlar elde ettik. Ticaret hacmimizi tekrar 1 milyar dolar seviyesine çıkardık. Hedefimiz bunu 2 milyar dolar seviyesine çıkarmak. Haziran ayında Tiran'da düzenlenmesi öngörülen zirve sayesinde işbirliğimiz ilerletmeyi hedefliyoruz.

İki NATO müteffiki olarak askeri ve savunma sanayinde güçlü işbirliğimiz mevcut. Bir Arnavutluk piyade takımının Bosna Hersek'teki Türk birliğine katılacak olması işbirliğimizin kanıt niteliğinde. Bölgesel sorunlara bölgesel çözümler bulunması için gerçekleştirilen çabalar konusunda Arnavutluk ile ortak harekete etmeye devam edeceğiz. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş da gündemimizdeydi. Savaşın müzakereler yoluyla kalıcı ve adil bir biçimde sonlandırılması için hareket ediyoruz.

"Dosyayı sunuyoruz"

Gazze'de de ateşkesin kalıcı hale gelmesi son derece önemlidir. Türkiye olarak dosya hazırladık ve Uluslararası Adalet Divanı'na sunuyoruz. Dosyamızda İsrail'in işlediği suçların takipçisi Filistin'in destekçisi olduğumuzu bildirdik.

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