Bakan Fidan, Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ve orman yangınlarında kullanılmak üzere Rusya'dan büyük gövdeli yangın uçağı temin edilmesi hususu ele alındı.