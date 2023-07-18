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Bakan Fidan, Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile tahıl koridoru ve yangın söndürme uçağı teminini görüştü.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ve orman yangınlarında kullanılmak üzere Rusya'dan büyük gövdeli yangın uçağı temin edilmesi hususu ele alındı.

 

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