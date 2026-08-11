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Bakan Fidan, Libya Başbakanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü

Dışileri Bakanı Hakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile görüştü.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan, Libya Başbakanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, Trablus'ta, Libya Başbakanının Ulusal Güvenlik Danışmanı Dibeybe, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Libya Yüksek Devlet Konseyi (Senato) Başkanı Muhammed Miftah Takala ile görüştü.