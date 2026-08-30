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Bakan Fidan, Libya Genelkurmay Başkan Vekili Salahattin Nemruş'u kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Vekili Salahattin Nemruş'u kabul etti.

Haber Merkezi
DHA
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Bakan Fidan, Libya Genelkurmay Başkan Vekili Salahattin Nemruş'u kabul etti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Vekili Salahattin Nemruş'u kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.

Bakan Fidan, Libya Genelkurmay Başkan Vekili Salahattin Nemruş'u kabul etti - Resim : 1

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