Bakan Fidan, Libya Genelkurmay Başkan Vekili Salahattin Nemruş'u kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Vekili Salahattin Nemruş'u kabul etti.
DHA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Vekili Salahattin Nemruş'u kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.