Bakan Fidan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter ile görüştü.
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Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Bakan Hakan Fidan, Libya ziyareti kapsamında Bingazi'de Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'in yanı sıra Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter ile de görüştü.