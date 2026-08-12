Bakan Fidan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ile görüştü

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Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Bakan Hakan Fidan, Libya ziyareti kapsamında Bingazi'de Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'in yanı sıra Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter ile de görüştü.