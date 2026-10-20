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Bakan Fidan, Libyalı yetkililer Dibeybe ve Hafter ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter ile telefonda görüştü.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan, Libyalı yetkililer Dibeybe ve Hafter ile görüştü
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter ile telefon görüşmelerinde, Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası konusunda Libya Temsilciler Meclisi tarafından alınan karar için teşekkür etti.