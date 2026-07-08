Bakan Fidan: Liderlerin katılımı Cumhurbaşkanımıza güvenin göstergesidir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da ev sahipliği yapılan NATO Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını bildirdi. Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zirveye tüm müttefiklerin lider düzeyinde katılım sağladığını belirterek, bu durumun Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Zirvenin, NATO’nun dönüşümüne dair yoğun tartışmaların sürdüğü kritik bir dönemde düzenlendiğini ifade eden Fidan, toplantılarda Avrupa-Atlantik güvenliğinin gündemindeki önemli meselelerin etraflıca ele alındığını aktardı. Bakan Fidan, gerçekleştirilen görüşmelerle birlikte NATO 3.0 vizyonu çerçevesinde daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa’nın temellerinin atıldığını belirtti.

Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO Zirvesi’ne yeniden ev sahipliği yapmasına imkân sağlayan stratejik vizyonu ve güçlü liderliği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunan Fidan, zirve hazırlıkları sürecinde yakın çalışma yürüttükleri NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’ye ve müttefik ülke dışişleri bakanlarına teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara Zirvesi’nin Türkiye ve tüm müttefiklerin huzuru ile güvenliği için hayırlı olmasını diledi.